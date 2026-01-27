Погибшими при пожаре в хостеле в Балашихе оказались граждане Кубы

Аварийный режим работы электрооборудования мог стать причиной пожара в нелегальном хостеле в подмосковной Балашихе, заявил «РИА Новости» представитель экстренных служб. ТАСС сообщили в оперативных службах, что четверо погибших — граждане Кубы. В общей сложности в хостеле проживал 21 человек.

В правоохранительных органах рассказали «РИА Новости», что в здании было отключено электричество из-за неуплаты. Поэтому жильцы «разожгли костер, чтобы согреться». Собственник дома проживает в Лондоне. «В настоящее время устанавливается, как погибшие при пожаре оказались в этом доме, так как договора аренды у них не было»,— уточнили ТАСС в оперативных службах.

Пожар случился сегодня ночью. На месте были найдены тела двух мужчин и двух женщин. По данным ТАСС, пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК).