При пожаре в Балашихе погибли четыре человека

В подмосковной Балашихе загорелся частный дом. Погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщил областной СКР.

На месте ЧП найдены тела двух мужчин и двух женщин. Также госпитализирован 15-летний подросток с признаками отравления угарным газом. В СКР добавили, что точное количество пострадавших устанавливается.

Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По предварительным данным, причиной могло быть неосторожное обращение с огнем. Будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

В оперативных службах сообщили ТАСС, что дом мог нелегально сдаваться под проживание как хостел. По данным агентства, пострадали шестеро, в том числе двое детей.