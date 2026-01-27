Аэропорт Шереметьево закрыли на прилет самолетов до 12:00

Аэропорт Шереметьево временно не принимает воздушные суда из-за метели в столичном регионе. В пресс-службе авиагавани сообщили, что расчитывают возобновить штатную работу с 12:00 мск.

«Авиакомпании корректируют расписание полетов», — добавили в пресс-службе. Пассажирам посоветовали узнавать актуальную информацию о статусе рейсов в контакт-центрах и по каналам коммуникации перевозчиков и аэропорта.

По прогнозу метеорологов, метель в Москве и области может продлиться до 29 января.