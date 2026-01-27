Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Банк Уралсиб в Краснодаре подвел итоги программы повышения финансовой грамотности населения в 4-м квартале 2025 года — только за этот период сотрудники банка провели более 70 мероприятий по повышению финансовой грамотности в городах присутствия. Представители Уралсиба активно выступали на предприятиях и в учебных заведениях Краснодарского края, подробно раскрывая темы противодействия финансовому мошенничеству, ответственности за дропперство, а также рассказывали о навыках управления личными финансами.

В ходе таких мероприятий Уралсиб стремится дать практические рекомендации по защите личных средств, предлагает разобрать реальные ситуации из практики. Данный подход позволяет участникам научиться распознавать мошеннические схемы и недобросовестные предложения.

«Банк заинтересован в повышении уровня финансовой грамотности населения. Это помогает формировать финансово ответственное поведение клиентов, которое выражается во внимательном отношении к своим обязательствам, в принятии взвешенных инвестиционных решений, оценке рисков и собственных возможностей,— отметила Ирина Зуй, Исполнительный директор Макрорегиона ЮГ.— Особое внимание мы уделяем подрастающему поколению, так как зачастую именно они по незнанию становятся соучастниками финансовых преступлений. Для нас важно научить молодых людей распознавать предложения, связанные с дропперством, понимать их противоправный характер, риски и последствия участия в подобных схемах».

