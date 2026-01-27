В 2025 году самым популярным новым автомобилем на Кубани стала Lada Granta

По итогам продаж новых автомобилей в Краснодарском крае лидирует Lada Granta. В 2025 году на Кубани было продано 6699 новых автомобилей данной модели, что на 23,2% меньше, чем в 2024 году (8719 штук). Статистику «Ъ-Кубань» предоставили в аналитическом агентстве «Автостат».

Всего в прошлом году, согласно «Автостату», на Кубани было реализовано почти 61,9 тыс. новых автомобилей. Это на 21,7% меньше, чем годом ранее (79 тыс.). Самыми популярными в продажах марками авто стали Lada (13,9 тыс., –22,4% к 2024 году), Chery (5,9 тыс.; –39,1%), Haval (5,8 тыс.; –32%), Changan (4,8 тыс.; –31%) и Geely (4 тыс.; –38,1%).

Самыми раскупаемыми моделями новых автомобилей в Краснодарском крае стали в прошлом году Lada Granta (6,7 тыс.; –23,2%), Lada Vesta (2,8 тыс.; –33,4%), Haval Jolion (2,3 тыс.; –41,6%), Changan UNI-S/CS55 Plus (2,1 тыс.; –2,7%) и Lada Niva Legend (2,1 тыс.; –24,5%).

Для сравнения: в Ростовской области в прошлом году было реализовано 34,2 тыс. новых автомобилей, что на 23,2% меньше, чем в 2024 году (44,6 тыс.). В топ-5 самых продаваемых на Дону марок вошли Lada (9 тыс. автомобилей; –27,4% к 2024 году), Haval (4,2 тыс.; –4,3%), Chery (2,9 тыс.; –42,6%), Geely (2,5 тыс.; –35,4) и Changan (2,2 тыс.; –47,6%). В пятерку самых продаваемых в прошлом году моделей вошли Lada Granta (4,3 тыс.; –23,3%), Lada Vesta (1,9 тыс.; –38%), Haval Jolion (1,8 тыс.; –14,4%), Lada Niva Legend (1 тыс.; –33,9%) и Changan UNI-S/CS55 Plus (957 авто; –36,7%).

В Ставропольском крае было продано 28,2 тыс. новых машин, что на 16,5% меньше, чем в 2024-м (33,7 тыс. штук). Самая продаваемая марка машины в Ставрополье, как и у соседей,— Lada. В регионе в 2025 году их было продано 12,3 тыс., что на 22,3% меньше, чем годом ранее. По остальным маркам и моделям автомобилей, пользующимся популярностью в прошлом году на Ставрополье,— ситуация практически схожа с Ростовской областью и Краснодарским краем, разве что в топ-5 моделей попал Belgee X50, которых продали 743 штуки, что на 62,6% больше, чем в 2024 году. Также небольшую положительную динамику показали продажи Haval Jolion (1068 машин, +0,7 к 2024 году).

Как рассказал «Ъ-Кубань» владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов, доля машин российской сборки в прошлом году выросла в России до 53% и этот процесс будет только ускоряться. Сегодня, по его словам, весь российский авторынок контролируют Lada и китайская тройка — Haval, Chery, Geely. Они, по оценке эксперта, выигрывают за счет сочетания приемлемой цены, функциональной комплектации и сборки внутри страны.

«Российские покупатели голосуют рублем за практичность: растет спрос на автомобили мощностью до 160 лошадиных сил в ценовом диапазоне от 1,5 до 3 млн руб. Выбор между новым и подержанным автомобилем сейчас непростой. Качественные б/у модели 2018–2022 годов стали дефицитом и по цене догоняют новые китайские аналоги. При этом новая машина дает гарантию, прозрачную историю и господдержку по кредиту. Если финансы позволяют — лучше новая»,— рассказал господин Иванов.

Дмитрий Михеенко