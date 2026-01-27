Станционный комплекс метро начали строить на площади Сенной в Нижнем Новгороде

На площади Сенной в Нижнем Новгороде начали строить станционный комплекс метро. Работы идут одновременно на поверхности и на глубине около 16 м под землей, сообщили метростроители в Telegram-канале «Метро НН» 27 января 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Метро НН Фото: Метро НН

Сейчас на площадке идет заливка монолитных конструкций и строительство первого лоткового участка. Для этого этапа потребуется установить 78 т металлической арматуры и залить 310 кубометров бетона.

Наверху начали устройство обвязочной балки, чтобы создать прочное основание под станцию. После этого рабочие смонтируют 33 т арматурного каркаса и зальют еще более 600 кубометров бетона.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале января метростроевцы начали разбирать щит «Владимир», который проложил два тоннеля метро между площадью Свободы и площадью Сенной. Перед следующими проходками конструкцию необходимо разобрать и провести профосмотр.

Срок завершения строительства метро от станции Горьковской до станции Сенной, изначальной запланированный на конец 2025 года, перенесен на 2027 год. Стоимость контракта в конце 2025 года увеличили на 35%, до 47,99 млрд руб.

Галина Шамберина