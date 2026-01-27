Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что у России «дефицит дружеских чувств» с некоторыми странами. В их числе он назвал Польшу и страны Прибалтики. Они «почему-то боятся, демонизируют» Россию, убежден господин Песков.

Как утверждает пресс-секретарь, все, кто приходит к власти в перечисленных странах, «начинают почему-то люто ненавидеть Россию и русских». «Ошибка ли это?... Большая ошибка. Из русской культуры, из взаимодействия с Россией эти страны могли бы почерпнуть очень многое для себя»,— сказал Дмитрий Песков корреспонденту Life Александру Юнашеву.

Польша, Эстония, Латвия и Литва были в числе восьми стран, которые сочли Россию наиболее значительной угрозой безопасности, миру и стабильности в евро-атлантическом регионе. Они попросили у Еврокомиссии средства для защиты. Польша регулярно поднимает в небо истребители из-за действий России на Украине.