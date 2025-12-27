Польша подняла в небо самолеты из-за действий России на Украине

Польша подняла в небо дежурные военные самолеты. Оперативное командование родов польских вооруженных сил заявило, что это связано с действиями России на Украине.

«К выполнению задач приступили истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности»,— указано в сообщении командования в соцсети X.

Действия Польши носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, «особенно в районах, прилегающих к зонам повышенной угрозы», следует из публикации.

Примерно через пять часов после начала операции польское командование сообщило о ее завершении. Нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было. «РИА Новости» пишет, что обычно такие действия Польши совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

В предыдущий раз Польша подняла в воздух истребители 29 ноября из-за якобы активности России на Украине. Тогда операция завершилась примерно через час после начала. ТАСС писал, что в то утро на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.