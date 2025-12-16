Politico: «прифронтовые государства» Европы попросят у ЕК средства для защиты от России

Лидеры восьми стран Евросоюза, территориально близких к России, на саммите в Хельсинки 16 декабря обсудят увеличение средств на оборону, пишет Politico со ссылкой на трех представителей европейских правительств. По их словам, «прифронтовые государства» хотят, чтобы ЕС учел эти расходы в долгосрочном бюджете объединения.

Помимо Финляндии, организовавшей саммит, к мероприятию присоединятся Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Болгария. По словам собеседника Politico, они намерены убедить ЕС «предложить новые финансовые возможности» для близких к границам России и Украины стран.

В бюджете на 2028-2034 годы Еврокомиссия запланировала увеличение расходов на оборону в пять раз, до €131 млрд. Страны Восточной Европы хотят, чтобы им выделили часть из этих средств, рассказали источники Politico. Они также выступают за укрепление своей противовоздушной обороны за счет инициатив на уровне ЕС.

Перед началом саммита премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что если мирное соглашение по Украине будет достигнуто, Россия, вероятно, перебросит свои войска на «восточный фланг НАТО». В связи с этим он призвал страны Европы выделить больше средств на оборону «прифронтовых государств».

Лусине Баласян