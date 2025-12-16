Восемь стран ЕС назвали Россию главной угрозой безопасности

Лидеры Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии по итогам саммита в Хельсинки назвали Россию наиболее значительной угрозой безопасности, миру и стабильности в евро-атлантическом регионе. В связи с этим страны призвали усилить внешние границы Восточного фланга ЕС.

«Восточный фланг Европейского союза и НАТО находится на передовой этой угрозы, но угроза затрагивает весь европейский континент, требуя срочных и скоординированных действий»,— говорится в итоговой декларации саммита, состоявшегося в Хельсинки.

Участники саммита призвали укреплять обороноспособность ЕС, безопасность границ и готовность к кризисным ситуациям. «Защита и контроль восточной внешней границы ЕС не могут полагаться исключительно на отдельные возможности, вместо этого они требуют всеобъемлющей структуры и надежного многодоменного потенциала»,— следует из итогового заявления.

Перед началом саммита премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что если мирное соглашение по Украине будет достигнуто, Россия, вероятно, перебросит свои войска на «восточный фланг НАТО». В связи с этим он призвал страны Европы выделить больше средств на оборону «прифронтовых государств».

