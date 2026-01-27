В Аксайском районе развернули пункты обогрева из-за отсутствия теплоснабжения

Несколько СНТ в Аксайском районе остались без электричества и отопления из-за аварии на трансформаторной подстанции. Об этом сообщили в районном МБУ АР «УПЧС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отключения в СНТ «РСМ-2», СНТ «Содружество» и СНТ «Глобус» произошли в ночь на 27 января. К утру свет и тепло исчезли в домах на улицах Студенческой, Степной и Братской в хуторе Александровка. Без отопления и света остались также СНТ «Ростсельмашевец 2», «Витязь», «Заря», коттеджного поселка «Прилесный».

Пункты обогрева развернули на базе здания правления СНТ «Содружество» и СНТ «Глобус» в поселке Щепкин, а также в доме культуры поселка Ковалевка на ул. Центральная, 28. Здания оснащены газовым отоплением и генераторами для выработки электроэнергии, поэтому жители обесточенных домов могут погреться и зарядить свои мобильные устройства.

О точных сроках восстановления электроснабжения пока неизвестно. Предварительно, причиной отключений стало повреждение на кабельной линии электропередачи.

Мария Хоперская