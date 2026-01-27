На Кубани и в Адыгее потеплеет до +13 градусов

В регионах юга России после продолжительного периода снегопадов и морозов ожидается резкое потепление до значений, характерных для начала весны. По данным, приведенным ТАСС, температура воздуха в Краснодарском крае и Адыгее в ближайшие дни повысится в среднем до +8...+13 градусов, в Ростовской области — до +2 градусов при сохранении осадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Как сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27-го и в первой половине 28 января в северной и западной частях края прогнозируются сильный гололед и гололедно-изморозевые отложения, а также гололедица на дорогах. В конце января в регионе установится переменная облачность, в начале периода возможны осадки. Дневная температура 28 января в северной половине края составит от 0 до +5 градусов, в южной — до +9...+14 градусов, а 29 января воздух прогреется до +3...+8 и +11...+16 градусов соответственно.

На черноморском побережье осадки маловероятны, температура ночью ожидается в пределах +4...+9 градусов, днем — до +9...+14 градусов.

В Адыгее, по данным регионального управления МЧС, ночью и утром 27 января сохранится сильный гололед, дневная температура составит +4...+9 градусов. С 28 января на равнинной территории республики воздух в дневные часы будет прогреваться до +13 градусов, при этом в горах выше 1 тыс. м над уровнем моря до 29 января сохранится лавинная опасность.

Вячеслав Рыжков