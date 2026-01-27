Герасимов: российские войска ведут бои в Константиновке и движутся к Славянску

Группировка российских войск «Южная» продвигается на запад в направлении Славянска в Донецкой народной республике (ДНР), заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, войска группировки ведут бои с ВСУ в Константиновке.

«Штурмовыми подразделениями взяты под контроль населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное»,— заявил господин Герасимов во время посещения командного пункта одного из объединений группировки «Запад».

Глава Генштаба РФ рассказал, что группировка войск «Север» ведет боевые действия для расширения полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. За месяц группировка заняла четыре населенных пункта, в том числе за последнюю неделю — Симиновку и Старицу в Харьковской области.

По данным Валерия Герасимова, российская группировка войск «Запад» ведет уличные бои в Красном Лимане и Ильичевке в ДНР. На прошлой неделе Генштаб отчитывался, что российская объединенная группировка войск наступает «практически по всем направлениям».