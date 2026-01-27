ХК «Сочи» проиграл «Шанхайским Драконам»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду уступил «Шанхайским Драконам» в матче 47-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 2:6.

Фото: ХК «Сочи»

Шесть минут потребовалось гостям, чтобы открыть счет усилиями канадца Троя Джозефса. На 13-й минуте Ник Меркли удвоил преимущество китайской команды. В начале второго периода «леопарды» в большинстве отыграли одну шайбу благодаря Сергею Попову. Однако на 31-й минуте «Шанхайские Драконы» забили дважды после точных бросков Троя Джозефса и Уилла Райлли.

После четвертой пропущенной шайбы в воротах южан Илья Самсонов сменил Павла Хомченко. Еще до перерыва американский форвард гостей Кевин Лабанк сделал счет крупным. В третьем отрезке соперники обменялись результативными атаками. В составе «Драконов» отличился Гейдж Куинни, а точку в матче поставил Дмитрий Кагарлицкий. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 2:6.

После 47 матчей «чернорморцы» имеют в активе 35 баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 29 января вновь сыграют против «Шанхайских Драконов». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Будущий соперник с 45 очками занимает девятое место в Западной конференции.

Евгений Леонтьев