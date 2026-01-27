В морском порту Сочи 27 января пройдут плановые учебные стрельбы

В морском порту Сочи 27 января запланировано проведение учебных стрельб. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Мероприятия будут проходить в несколько временных интервалов — с 09:00 до 14:00, с 17:00 до 18:00, а также с 21:00 до 22:00. Информация доведена до сведения жителей и гостей курорта в целях обеспечения общественной безопасности и предотвращения возможных недоразумений.

Перед началом учебных мероприятий предусмотрено речевое оповещение населения. Сообщения будут транслироваться в 08:50 и 16:50. Власти призывают сохранять спокойствие и учитывать, что проводимые действия носят плановый характер и направлены на отработку взаимодействия и повышения уровня готовности сил безопасности.

В официальном сообщении подчеркивается, что проведение подобных тренировок является необходимым элементом обеспечения защиты территории и граждан. Учебные мероприятия не представляют угрозы для населения и проводятся в установленном порядке с соблюдением всех требований безопасности.

Ранее также сообщалось, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них девять были нейтрализованы над территорией Курской области, пять — над Краснодарским краем, три — над акваторией Азовского моря, по одному — над Орловской и Белгородской областями.

Актуальная информация о проводимых мероприятиях и изменениях в режиме работы прибрежной инфраструктуры будет доводиться дополнительно через официальные каналы.

Мария Удовик