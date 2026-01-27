Кассационный суд проверит приговор экс-министру ЖКХ Новосибирской области

На рассмотрение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции (Кемерово) поступила жалоба защиты на приговор бывшему министру ЖКХ Новосибирской области Денису Архипову, осужденному за должностные преступления с причинением ущерба казне. Дата слушаний пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Архипов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Денис Архипов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Защита с приговором и апелляционным определением не согласна, действия Архипова ущерба бюджету не причинили, а напротив, не допустили необоснованных расходов. Настаиваем на оправдании»,— рассказал «Ъ-Сибирь» адвокат бюро «Гребнева и партнеры» Иван Рассолов. Прокуратура подала представление на мягкость наказания.

Приговор экс-министру ЖКХ Центральный райсуд Новосибирска вынес в июне прошлого года. За превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) ему дали один год лишения свободы, однако освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. По статье УК о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) присудили 1,5 года колонии — срок, который он уже отсидел в СИЗО и под домашним арестом, пока шло следствие и суд. Также осужденного обязали возместить ущерб в размере свыше 220 млн руб.

Назначенное экс-министру наказание Новосибирский облсуд оставил без изменения. В сентябре 2025 года он отменил приговор в части взыскания с бывшего чиновника 220 млн руб., но сохранил за прокуратурой право на обращение в суд с иском в гражданском порядке.

Под следствием министр оказался в марте 2024 года. По данным прокуратуры, в июле 2018 года новосибирское министерство ЖКХ и ООО «Экология-Новосибирск» заключили соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО в регионе сроком на десять лет. Его исполнение на 2022 год обеспечивалось банковской гарантией на сумму более 220 млн руб. «Министр ЖКХиЭ Архипов, зная, что ООО “Экология-Новосибирск” не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для истребования в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение об отзыве ранее заявленного требования об уплате банком данных средств. В результате в бюджет Новосибирской области не поступили денежные средства в размере свыше 220 млн руб.»,— указывается в материалах прокуратуры.

Позднее в деле появился новый эпизод. Из материалов дела следует, что в июле 2018 года, не имея на то полномочий, чиновник подписал с АО «Экооператор» договор о предоставлении бюджетных средств. Зная, что фирма проиграла в конкурсе на присвоение статуса регоператора и не может вести деятельность, для которой была создана, министр тем не менее выделил ей 10 млн руб.

Илья Николаев