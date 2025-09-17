Новосибирского министра Архипова освободили от иска на 220 млн рублей

Коллегия Новосибирского областного суда сегодня проверила приговор министру ЖКХ региона Денису Архипову. Назначенное чиновнику наказание — полтора года лишения свободы — судьи оставили без изменения. Коллегия отменила решение в части взыскания с министра ущерба в размере 220 млн руб., но сохранила за прокуратурой право на обращение с иском в суд в гражданском порядке. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Константин Бабенко, добавив, что гособвинение просило для обвиняемого пять лет колонии.

«Мы настаиваем на невиновности Дениса Архипова, не согласны с принятым решением и будем добиваться его отмены в 8 кассационном суде общей юрисдикции (Кемерово)»,— прокомментировал итоги разбирательства адвокат Иван Рассолов.

Приговор министру ЖКХ Центральный райсуд Новосибирска вынес 2 июня. За превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) чиновнику дали один год лишения свободы, однако освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. По статье УК о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) Денису Архипову назначили полтора года колонии общего режима — срок, который он уже отсидел в СИЗО и под домашним арестом, пока шло следствие и суд. Также обвиняемому установили запрет на работу в госорганах и муниципальной службе сроком на 1,5 года и обязали возместить ущерб в размере свыше 220 млн руб.

Под следствием министр оказался в марте 2024 года. По данным прокуратуры, в июле 2018 года новосибирское министерство ЖКХ и ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу «Вис») заключили соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО в регионе сроком на десять лет. Его исполнение на 2022 год обеспечивалось банковской гарантией на сумму более 220 млн руб. «Министр ЖКХиЭ Архипов, зная, что ООО “Экология-Новосибирск” не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для истребования в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение об отзыве ранее заявленного требования об уплате банком данных средств. В результате в бюджет Новосибирской области не поступили денежные средства в размере свыше 220 млн руб.»,— указывается в материалах прокуратуры.

Позднее в деле появился новый эпизод. Из материалов дела следует, что в июле 2018 года, не имея на то полномочий, чиновник подписал с АО «Экооператор» договор о предоставлении бюджетных средств. Зная, что фирма проиграла в конкурсе на присвоение статуса регоператора и не может вести деятельность, для которой была создана, министр тем не менее выделил ей 10 млн руб.

Илья Николаев