Сочинец стал победителем первенства России по самбо среди юниоров

В городе Кстово Нижегородской области завершилось первенство России по самбо среди юниоров и юниорок в возрасте до 24 лет. Турнир собрал более 500 сильнейших спортсменов из 45 регионов страны и стал одним из ключевых этапов национального соревновательного календаря, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Победителем в весовой категории до 53 кг стал сочинский самбист Ролан Смирнов. Спортсмен уверенно прошел турнирную дистанцию и продемонстрировал высокий уровень технической и тактической подготовки, что позволило ему завоевать золотую медаль первенства.

Ролан Смирнов является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва № 24. Подготовку спортсмена обеспечивали тренеры Руслан Антонян и Арам Галустьян. Победа на первенстве России стала подтверждением системной работы по развитию самбо и поддержке спортивного резерва в Сочи.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников отметил, что достигнутый результат отражает эффективность выбранной модели развития спорта в городе. По его словам, в Сочи последовательно создаются условия для подготовки атлетов высокого уровня и модернизируется спортивная инфраструктура, что способствует популяризации здорового образа жизни среди жителей курорта. В настоящее время самбо в городе занимаются около 1,9 тыс. человек, более 700 из которых — дети.

По итогам первенства сочинский спортсмен получил право представлять Россию на первенстве мира по самбо, которое пройдет в греческих Салониках с 7 по 13 октября.

