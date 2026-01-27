Сочи и Краснодар вошли в число самых популярных направлений для пар в январе

Сочи и Краснодар вошли в пятерку самых популярных направлений для отдыха парами в январе 2026 года. Такие данные представил российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру», проанализировав запросы и оформленные бронирования пользователей в начале года.

Рейтинг был сформирован на фоне празднования Дня супругов, который отмечается 26 января и традиционно сопровождается ростом интереса к совместным поездкам. Аналитики сервиса отмечают, что путешествия остаются одним из наиболее востребованных форматов совместного досуга, позволяя парам проводить больше времени вместе и планировать отдых вне повседневной рутины.

Лидером рейтинга стала Москва, на которую пришлось 13% всех январских бронирований, оформленных парами. Второе место занял Санкт-Петербург. Третью позицию занял Сочи, доля которого составила 11% от общего объема таких бронирований. Краснодар оказался на следующей строчке рейтинга, подтвердив устойчивый интерес туристов к городам юга России в зимний период.

В список наиболее востребованных направлений также вошли Ялта, Казань, Севастополь, Геленджик и Анапа. Замкнула первую десятку Красная Поляна, которая традиционно привлекает пары сочетанием горного отдыха и развитой туристической инфраструктуры.

Согласно данным сервиса, в среднем туристы планируют провести в Сочи около четырех ночей, при этом средняя стоимость проживания за сутки составляет 4,2 тыс. руб. В Краснодаре пары останавливаются на две ночи при средней цене 3,8 тыс. руб. за ночь. В Геленджике и Анапе средняя продолжительность поездки составляет три ночи, а наиболее продолжительное и затратное проживание зафиксировано в Красной Поляне, где туристы бронируют жилье в среднем на четыре ночи при стоимости 9 тыс. руб. за сутки.

Мария Удовик