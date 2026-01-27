Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На должность мэра Анапы рассмотрят трех кандидатов

В городской Совет Анапы направили трех кандидатов по итогам конкурса по отбору кандидатур на пост главы курорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра Анапы подали свои заявки 18 человек. Отбор участников проводился в два этапа. На первом этапе комиссия осуществляла проверку достоверности и полноты документов со стороны кандидатов, после чего с ними проводились личные собеседования.

Кандидатами, набравшими наибольшее количество баллов по итогам двух этапов конкурса, стали Никита Бойко, Светлана Маслова и Александр Кудаев. Программы финалистов будут рассмотрены депутатами горсовета Анапы. Избрание мэра будет осуществляться путем тайного голосования.

Никита Бойко является руководителем МАУ «Медиа-группа Анапа». Светлана Маслова в период 2019-2020 годов находилась на должности вице-президента по управлению социальным развитием ООО «Автотор Холдинг Менеджмент», с 2020 года по январь 2025 года она была заместителем председателя Совета министров Крыма. Третий кандидат на пост мэра Анапы, Александр Кудаев, возглавляет Виноградный сельский округ Анапы.

София Моисеенко

