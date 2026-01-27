АУПИК судится с Дворцом творчества за усадьбу Харитонова в Екатеринбурге

ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУПИК) подало иск в Арбитражный суд Свердловской области к екатеринбургскому учреждению «Городской дворец творчества», которое располагается в усадьбе Харитонова-Расторгуева. Как указано в картотеке арбитражных дел, сумма исковых требований составляет 379 тыс. руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Из-за чего именно АУПИК подал иск, в документах не говорится, но, по данным источника «Ъ-Урал», речь идет об арендных платежах. При этом плату за аренду муниципальное учреждение уже якобы внесло, поэтому на следующем заседании АУПИК может отказаться от исковых требований. Следующее заседание назначено на 3 февраля.

Напомним, городские и областные власти не раз заявляли, что памятник архитектуры на ул. Карла Либкнехта находится в неудовлетворительном состоянии и ему требуется ремонт. В прошлом году глава Свердловской области Денис Паслер даже предложил мэрии перестать платить за аренду здания. По его словам, объект может быть передан городу или области, когда собственники (АУПИК) «увидят, что им придется потратить несколько сотен миллионов рублей на восстановление».

Харитоновский парк был создан в 1826 году как английский сад усадьбы купцов Харитоновых — Расторгуевых. Площадь территории составляет 7 га. В парке есть пруд с двумя насыпными островками, беседка-ротонда и усадьба Харитоновых-Расторгуевых — один из наиболее значительных памятников архитектуры Екатеринбурга XVIII—XIX веков. С 1937 года здание использовалось как Дворец пионеров, впоследствии — как Дворец творчества детей и молодежи. Объект находится в оперативном управлении Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), которое отвечает за сохранность парка и его ремонт.

В декабре мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что суд обязал АУИПИК привести в порядок усадьбу Харитонова-Расторгуева и установил конкретные сроки для проведения работ. Позже городские власти заявили, что намерены весной временно перенести занятия 3,6 тыс. детей, которые посещают Дворец творчества детей и молодежи в усадьбе, в здание бывшей администрации Октябрьского района на ул. Луначарского.

Мария Игнатова