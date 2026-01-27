В больницах Горного Алтая от аборта отговорили 110 женщин

В Республике Алтай удалось отговорить от искусственного прерывания беременности 110 женщин, обратившихся с этой целью в государственные медицинские учреждения. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак на заседании республиканского правительства 27 января. Он уточнил, что это более 30% обратившихся в медучреждения женщин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

От лицензий на право проведения абортов отказались все частные клиники Горного Алтая. В настоящее время такие операции проводятся только в 11 государственных медицинских учреждениях. «Во всех них введен единый стандарт работы с женщинами в ситуации репродуктивного выбора: проводятся консультации, беседы с психологами, привлекаются социальные службы»,— рассказал руководитель региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2024 года госсобрание — эл курултай Республики Алтай приняло закон о запрете склонения к аборту.

Валерий Лавский