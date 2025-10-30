В Горном Алтае приняли закон о запрете склонения к абортам

В ходе очередной сессии эл-курултая (госсобрание) Республики Алтай депутаты приняли законопроект о запрете склонения к абортам на территории региона.

«Основной причиной абортов являются материальные трудности и неустойчивое финансовое положение. Среди остальных причин прерывания беременности стоит отметить, в том числе давление со стороны родителей, супругов, близких, работодателей и других лиц»,— говорится в сообщении госсобрания.

Таким образом, Республика Алтай стала 27-м регионом в России, где действует запрет на склонение к абортам. Как писал «Ъ-Сибирь», накануне аналогичный законопроект был утвержден в Кузбассе. На территории региона новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года. Ранее закон был принят в Хакасии, Красноярском крае и Омской области.

Александра Стрелкова