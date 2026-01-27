Директор УК стал фигурантом по делу о гибели пенсионера из-за упавшего с крыши снега

В Петропавловске-Камчатском предъявлено обвинение генеральному директору управляющей компании (УК) в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщили в Следственном управлении СК России по Камчатскому краю.

15 января на ул. Советской в Петропавловске-Камчатском снег со льдом упал с крыши двухэтажного жилого дома на 60-летнего мужчину, который откапывал из сугроба свой автомобиль. Мужчина скончался от полученных травм.

По данным следствия, гендиректор проигнорировал нормативные требования Жилищного кодекса РФ и других юридических документов и не организовал полную очистку крыши от снега и наледи. Тем самым он не обеспечил безопасность людей, и это привело к гибели пожилого человека.

Всего в январе в Петропавловске-Камчатском от упавшего снега погибли два человека. В городе вводили режим чрезвычайной ситуации. Как объяснял глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев, решение позволит администрации привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий циклона.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский