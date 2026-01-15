На Камчатке упавшим с крыши снегом убило человека

В Петропавловске-Камчатском упавший с крыши снег стал причиной гибели человека. Снежная масса упала на голову 60-летнего мужчины, который откапывал свою машину во дворе, сообщили «Ъ» в СУ СКР по Камчатскому краю. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. После произошедшего по улицам города, заваленного снегом, запустили машины с громкоговорителями, оповещающими об угрозе схода снега с крыш и горных склонов.

Камчатка с 14 января находится под влиянием очередного мощного циклона, который сопровождается обильными осадками и сильным ветром. В населенных пунктах остановлена работа общественного транспорта, школьникам продлили каникулы до конца недели. Дорожные и коммунальные службы не справляются с ликвидацией последствий череды снежных циклонов, атакующих полуостров с начала декабря. Предупреждение о лавинной опасности в горных районах Камчатки было объявлено несколько дней назад.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский