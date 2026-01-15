На Камчатке ввели режим ЧС после гибели людей при сходе снега с крыш

В Петропавловске-Камчатском вводят режим чрезвычайной ситуации из-за гибели людей от последствий прохождения циклона. По данным местных властей, из-за схода снега с крыш жилых домов погибли уже два человека.

«Рекомендовано признать обстановку... чрезвычайной ситуацией, — заявил глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев. — Отнести к ЧС муниципального уровня. Решение позволит администрации привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий циклона».

СКР сообщал о гибели 60-летнего мужчины во дворе дома на улице Советской из-за схода снега с крыши. По данным СМИ, еще один мужчина получил смертельные травмы в частном секторе на улице Макарова.