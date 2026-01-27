Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Краснодаре запланированы отключения света 27 января

27 января ряд улиц Краснодара останется без света на период проведения плановых работ. Об этом сообщили в ЕДДС краевого центра.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ЕДДС Краснодара, плановые отключения электричества будут производиться в период с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • 2-й пр-д Гаражный, 1, 4, 8, 2–14
  • 2-й пр-д Шевченко 21–39, 54–84
  • ул. 9 Января 2–125
  • ул. Абрикосовая 38–101, 410–423
  • ул. Адыгейская Набережная 5, 8–50
  • ул. Алексеевская 34–47
  • ул. Александровская 20–28, 41–61
  • ул. Алычевая 550–553
  • ул. Бабушкина 246, 248, 283/2, 283–289, 293, 299
  • ул. Ведомственная 1–5
  • ул. Вишневая 396–409
  • ул. Вольная 255–259
  • ул. Главная 549, 558–582
  • ул. Дзержинского 187–191
  • ул. Донского Дмитрия 1–15, 2–16
  • ул. Елисейская 1–39, 48
  • ул. Земляничная 536–549
  • ул. Инжировая 340–353
  • ул. Калинина 1–15, 2–12
  • ул. Каретный пер. 1–26
  • ул. Кавказская 136–156
  • ул. Кедровая 508–521
  • ул. Ким 88–135, 206–210
  • ул. Клубничная 30–94, 33–97, 494–507
  • ул. Ковтюха 107–168, 109/3
  • ул. Конечная 1–15, 2–16
  • ул. Константиновская 2–12, 14–18, 21–51
  • ул. Кочубея 1–40
  • ул. Краснодонский пр. 1–55, 4–58
  • ул. Красных Партизан 238
  • ул. Кубанская 1–69, 32/3, 32/5, 32/7
  • ул. Кутузова 2–30
  • ул. Лазо 1–33, 2–28
  • ул. Лазо пр. 1–15
  • ул. Лесная 1–90
  • ул. Майкопская 22–47
  • ул. Майская 55–113, 56–114
  • ул. Магистральная 228–232, 229–331
  • ул. Малиновая 452–465
  • ул. Маяковского 105–124
  • ул. Молодежная 36–100, 39/а
  • ул. Набережная 1–19
  • ул. Невского 14–22, 31–39
  • ул. Николаевская 16–22, 17–35, 42–64
  • ул. Облепиховая 354–367
  • ул. Ореховая 382–395
  • ул. Парижская 25–27
  • ул. Пархоменко 28–52
  • ул. Персиковая 438–451
  • ул. Пионерская 42–81
  • ул. Проезд Разина 1–21
  • ул. Рашпилевская 181
  • ул. Романовская 33–52
  • ул. Ромашковая 326–339
  • ул. Розовая 1–35, 2–32, 312–324, 313–323
  • ул. Рыбачья 9–22
  • ул. Рябиновая 466–479
  • ул. Сиреневая 424–437
  • ул. Сливовая 522–535
  • ул. Ставропольская 176, 184–186, 200–214, 306–338
  • ул. Степная 47–56
  • ул. Сусанина 1–35, 2–34
  • ул. Таманская 132–146
  • ул. Тарасовская 28–59
  • ул. Тахтамукайская 18
  • ул. Тимирязева 1–21, 6–20, 233–240
  • ул. Титаровская 55–130
  • ул. Ушакова 2–16, 3–13, 19–51, 20–52
  • ул. Федоровская 52–74
  • ул. Фиалковая 298–311
  • ул. Чехова 24–26
  • ул. Черемуховая 368–381
  • ул. Шевченко 46, 52–85, 82–108, 176, 176/10
  • ул. Энтузиастов 2–70, 13–77
  • ул. Юбилейная 1–27, 2–26
  • ул. Яблоневая 18–89
  • ул. Ягодная 480–493.

Дополнительную информацию жители Краснодара могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» - «Краснодарэлектросеть» по тел. 255-45-66.

София Моисеенко

