В Краснодаре запланированы отключения света 27 января

27 января ряд улиц Краснодара останется без света на период проведения плановых работ. Об этом сообщили в ЕДДС краевого центра.

По информации ЕДДС Краснодара, плановые отключения электричества будут производиться в период с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:

2-й пр-д Гаражный, 1, 4, 8, 2–14

2-й пр-д Шевченко 21–39, 54–84

ул. 9 Января 2–125

ул. Абрикосовая 38–101, 410–423

ул. Адыгейская Набережная 5, 8–50

ул. Алексеевская 34–47

ул. Александровская 20–28, 41–61

ул. Алычевая 550–553

ул. Бабушкина 246, 248, 283/2, 283–289, 293, 299

ул. Ведомственная 1–5

ул. Вишневая 396–409

ул. Вольная 255–259

ул. Главная 549, 558–582

ул. Дзержинского 187–191

ул. Донского Дмитрия 1–15, 2–16

ул. Елисейская 1–39, 48

ул. Земляничная 536–549

ул. Инжировая 340–353

ул. Калинина 1–15, 2–12

ул. Каретный пер. 1–26

ул. Кавказская 136–156

ул. Кедровая 508–521

ул. Ким 88–135, 206–210

ул. Клубничная 30–94, 33–97, 494–507

ул. Ковтюха 107–168, 109/3

ул. Конечная 1–15, 2–16

ул. Константиновская 2–12, 14–18, 21–51

ул. Кочубея 1–40

ул. Краснодонский пр. 1–55, 4–58

ул. Красных Партизан 238

ул. Кубанская 1–69, 32/3, 32/5, 32/7

ул. Кутузова 2–30

ул. Лазо 1–33, 2–28

ул. Лазо пр. 1–15

ул. Лесная 1–90

ул. Майкопская 22–47

ул. Майская 55–113, 56–114

ул. Магистральная 228–232, 229–331

ул. Малиновая 452–465

ул. Маяковского 105–124

ул. Молодежная 36–100, 39/а

ул. Набережная 1–19

ул. Невского 14–22, 31–39

ул. Николаевская 16–22, 17–35, 42–64

ул. Облепиховая 354–367

ул. Ореховая 382–395

ул. Парижская 25–27

ул. Пархоменко 28–52

ул. Персиковая 438–451

ул. Пионерская 42–81

ул. Проезд Разина 1–21

ул. Рашпилевская 181

ул. Романовская 33–52

ул. Ромашковая 326–339

ул. Розовая 1–35, 2–32, 312–324, 313–323

ул. Рыбачья 9–22

ул. Рябиновая 466–479

ул. Сиреневая 424–437

ул. Сливовая 522–535

ул. Ставропольская 176, 184–186, 200–214, 306–338

ул. Степная 47–56

ул. Сусанина 1–35, 2–34

ул. Таманская 132–146

ул. Тарасовская 28–59

ул. Тахтамукайская 18

ул. Тимирязева 1–21, 6–20, 233–240

ул. Титаровская 55–130

ул. Ушакова 2–16, 3–13, 19–51, 20–52

ул. Федоровская 52–74

ул. Фиалковая 298–311

ул. Чехова 24–26

ул. Черемуховая 368–381

ул. Шевченко 46, 52–85, 82–108, 176, 176/10

ул. Энтузиастов 2–70, 13–77

ул. Юбилейная 1–27, 2–26

ул. Яблоневая 18–89

ул. Ягодная 480–493.

Дополнительную информацию жители Краснодара могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» - «Краснодарэлектросеть» по тел. 255-45-66.

София Моисеенко