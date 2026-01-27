В Краснодаре запланированы отключения света 27 января
27 января ряд улиц Краснодара останется без света на период проведения плановых работ. Об этом сообщили в ЕДДС краевого центра.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации ЕДДС Краснодара, плановые отключения электричества будут производиться в период с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:
- 2-й пр-д Гаражный, 1, 4, 8, 2–14
- 2-й пр-д Шевченко 21–39, 54–84
- ул. 9 Января 2–125
- ул. Абрикосовая 38–101, 410–423
- ул. Адыгейская Набережная 5, 8–50
- ул. Алексеевская 34–47
- ул. Александровская 20–28, 41–61
- ул. Алычевая 550–553
- ул. Бабушкина 246, 248, 283/2, 283–289, 293, 299
- ул. Ведомственная 1–5
- ул. Вишневая 396–409
- ул. Вольная 255–259
- ул. Главная 549, 558–582
- ул. Дзержинского 187–191
- ул. Донского Дмитрия 1–15, 2–16
- ул. Елисейская 1–39, 48
- ул. Земляничная 536–549
- ул. Инжировая 340–353
- ул. Калинина 1–15, 2–12
- ул. Каретный пер. 1–26
- ул. Кавказская 136–156
- ул. Кедровая 508–521
- ул. Ким 88–135, 206–210
- ул. Клубничная 30–94, 33–97, 494–507
- ул. Ковтюха 107–168, 109/3
- ул. Конечная 1–15, 2–16
- ул. Константиновская 2–12, 14–18, 21–51
- ул. Кочубея 1–40
- ул. Краснодонский пр. 1–55, 4–58
- ул. Красных Партизан 238
- ул. Кубанская 1–69, 32/3, 32/5, 32/7
- ул. Кутузова 2–30
- ул. Лазо 1–33, 2–28
- ул. Лазо пр. 1–15
- ул. Лесная 1–90
- ул. Майкопская 22–47
- ул. Майская 55–113, 56–114
- ул. Магистральная 228–232, 229–331
- ул. Малиновая 452–465
- ул. Маяковского 105–124
- ул. Молодежная 36–100, 39/а
- ул. Набережная 1–19
- ул. Невского 14–22, 31–39
- ул. Николаевская 16–22, 17–35, 42–64
- ул. Облепиховая 354–367
- ул. Ореховая 382–395
- ул. Парижская 25–27
- ул. Пархоменко 28–52
- ул. Персиковая 438–451
- ул. Пионерская 42–81
- ул. Проезд Разина 1–21
- ул. Рашпилевская 181
- ул. Романовская 33–52
- ул. Ромашковая 326–339
- ул. Розовая 1–35, 2–32, 312–324, 313–323
- ул. Рыбачья 9–22
- ул. Рябиновая 466–479
- ул. Сиреневая 424–437
- ул. Сливовая 522–535
- ул. Ставропольская 176, 184–186, 200–214, 306–338
- ул. Степная 47–56
- ул. Сусанина 1–35, 2–34
- ул. Таманская 132–146
- ул. Тарасовская 28–59
- ул. Тахтамукайская 18
- ул. Тимирязева 1–21, 6–20, 233–240
- ул. Титаровская 55–130
- ул. Ушакова 2–16, 3–13, 19–51, 20–52
- ул. Федоровская 52–74
- ул. Фиалковая 298–311
- ул. Чехова 24–26
- ул. Черемуховая 368–381
- ул. Шевченко 46, 52–85, 82–108, 176, 176/10
- ул. Энтузиастов 2–70, 13–77
- ул. Юбилейная 1–27, 2–26
- ул. Яблоневая 18–89
- ул. Ягодная 480–493.
Дополнительную информацию жители Краснодара могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» - «Краснодарэлектросеть» по тел. 255-45-66.