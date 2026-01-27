Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Росавиация: в аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты

Утром 27 января в аэропорту Краснодара отменили ранее введенные временные ограничения на осуществление полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничения на прием и выпуск судов ввели в 01:39 27 января для обеспечения безопасности полетов. Они действовали в воздушной гавани краевого центра более четырех часов.

В ночь с 26 на 27 января на территории Краснодарского края также объявляли режим беспилотной опасности.

София Моисеенко

