Трамп: США и Южной Корее еще предстоит финализировать работу по торговой сделке

Вашингтон и Сеул достигли торгового соглашения, заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном. Об этом сообщают агентства Reuters и AFP. При этом он дал понять, что остались еще некоторые детали, которые сторонам необходимо согласовать.

«Мы это сделали»,— сказал господин Трамп журналистам, когда его спросили, может ли быть достигнута сделка. «Мы достигли соглашения,— добавил он. — Мы сделали много разных вещей. Отличная встреча».

Впоследствии господин Трамп дал понять, что переговоры еще не завершены. Стороны «в значительной степени завершили» переговоры по торговой сделке, указал Дональд Трамп.

Летом США и Южная Корея договорились о том, что США будут облагать южнокорейские товары пошлиной в размере 15%. Корея обещала инвестировать в американскую экономику около $350 млрд. Помимо этого, южнокорейские компании планировали закупить в США энергоресурсы на $100 млрд. Однако переговоры о структуре инвестиций тогда зашли в тупик.

26 октября президент США Дональд Трамп начал свое первое с момента возвращения в Белый дом турне в Азию. Поездка открылась посещением саммита АСЕАН в Малайзии. После этого американский лидер посетил Японию, где господин Трамп провел переговоры с новым премьером Санаэ Такаити. В Южную Корею, последний пункт своего турне, президент США прилетел сегодня, 29 октября. В Сеуле он примет участие в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.

Подробности — в материале «Ъ» «АСЕАН взяла курс на трампоцентричность».

Анастасия Домбицкая