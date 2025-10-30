Минторг США: Корея откроет свои рынки в рамках сделки по строительству подлодки

Министр торговли США Говард Лютник в четверг раскрыл ряд параметров заключенного накануне президентом Дональдом Трампом и главой Южной Кореи Ли Чжэ Мёном соглашения. По нему южнокорейская сторона инвестирует в экономику США $350 млрд, а также полностью откроет свои рынки, написал министр в сети Х.

Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Президент Трамп определил судостроение как первую инвестиционную категорию, выделив на строительство кораблей в Америке не менее $150 млрд (из этих корейских выплат. — «Ъ»)... Кроме того, президент Трамп направит еще $200 млрд на проекты, построенные в Америке, включая газопровод на Аляске, энергетическую инфраструктуру, добычу важнейших полезных ископаемых, передовое производство, искусственный интеллект и квантовые вычисления»,— написал господин Лютник.

Он сообщил, что «взаимные тарифы» для южнокорейской экономики будут установлены в размере 15%. Тарифы на автомобили и автозапчасти (корейского производства) также будут установлены на уровне 15%. А тарифы на полупроводники в данную сделку не входили.

Ранее Дональд Трамп объявил, что дал Южной Корее разрешение на строительство атомной подводной лодки. Субмарина будет строиться в Филадельфии. За это, а также за снижение американских пошлин южнокорейская сторона согласилась выплатить $350 млрд, значительно увеличить закупки американских нефти и газа, а также обеспечить инвестиции южнокорейских компаний и бизнесменов в экономику США на сумму более $600 млрд.

Эрнест Филипповский