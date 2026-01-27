Ярославское министерство выбрало организацию для продажи имущества

Министерство имущественных отношений Ярославской области и АО «Российский аукционный дом» подписали новый договор на организацию торгов по продаже областного имущества в рамках плана приватизации. Договор будет действовать до 13 февраля 2027 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Российского аукционного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объект культурного наследия федерального значения «Банковая контора» XVIII века

Фото: карты Google Объект культурного наследия федерального значения «Банковая контора» XVIII века

Фото: карты Google

Российский аукционный дом должен будет привлекать на торги максимальное число участников, обеспечивать высокую конкуренцию и наилучшие финансовые результаты от продажи имущества. Услуги бесплатны для области и оплачиваются покупателем сверх цены лота.

Область работает с Российским аукционным домом с декабря 2018 года. По итогам прошлого года на площадке удалось продать 23 лота, в том числе восемь объектов культурного наследия, общей стоимостью 693 млн руб. Среди проданных объектов — торговое здание Пастухова (138 млн) и здание бывшей Банковой конторы XVIII века (59 млн руб.). Вместе с тем на площадке с 2024 года пытаются продать две гостиницы — в Ростове и Угличе.

Ранее в правительстве области сообщали, что по итогам 2025 года доходы от продажи регионального имущества составили около 1,9 млрд рублей.

Алла Чижова