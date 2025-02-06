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Два ОКН в центре Ярославля продали на аукционах

В Ярославле состоялась продажа двух объектов культурного наследия — «Торговое здание Пастухова» (Максимова, 17/27) и «Усадьба Полушкина: флигель западный (конюшня) усадьбы Полушкина» (Советская, 3б). Об этом сообщили в правительстве области.

«Торговое здание Пастухова»

«Торговое здание Пастухова»

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Торговое здание Пастухова»

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Торговое здание Пастухова» продано за 138,6 млн руб. при начальной стоимости в 67 млн руб. Согласно данным Российского аукционного дома, победителем аукциона стал Касаткин Николай Валерьевич. При этом участвовал в аукционе и известный ярославский предприниматель и владелец других исторических зданий Виталий Пятковский.

«Усадьба Полушкина: флигель западный (конюшня) усадьбы Полушкина»

«Усадьба Полушкина: флигель западный (конюшня) усадьбы Полушкина»

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Усадьба Полушкина: флигель западный (конюшня) усадьбы Полушкина»

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Здание на Советской продано за 14,2 млн руб. при начальной стоимости в 10,9 млн руб. Купила его Желтова Ирина Николаевна. Итоги торгов были подведены сегодня, 6 февраля. Сделки будут считаться состоявшимися после подписания документов.

Алла Чижова

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