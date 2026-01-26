Кассация в Краснодаре отправила на пересмотр дело о блокировке банковского счета

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (4КСОЮ) велел Геленджикскому суду заново рассмотреть иск гражданина к банку о разблокировке доступа к счету. Судебный акт опубликован в картотеке инстанции.

АО «ТБанк» заблокировало доступ своего клиента к картсчетам и сервисам дистанционного обслуживания, заподозрив, что данные его карты скомпрометированы, и усмотрев риск мошеннических действий. Одновременно кредитная организация заявила о необходимости соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов. Клиент обратился в суд с требованием обязать банк разблокировать доступ к счету и личному кабинету.

Геленджикский городской, а вслед за ним и Краснодарский краевой суд посчитали действия банка правомерными. Они исходили из того, что блокировка была произведена в связи с подозрением на скомпрометированность карты (риск мошенничества), а действия банка были направлены на обеспечение безопасности средств клиента и соблюдение требований закона. В итоге они обязали банк разблокировать истцу доступ к счету и сервисам после прекращения действия обстоятельств, вызвавших подозрения в совершении мошеннических действий либо свидетельствующих о риске нарушения законодательства. В удовлетворении требований о взыскании морального вреда гражданину было отказано.

Однако 4КСОЮ не согласился с таким выводом коллег их нижестоящих инстанций. «Такой вывод фактически легализует неограниченное по времени усмотрение банка в блокировке счета, что ставит право клиента на распоряжение своими средствами в зависимость от одностороннего решения кредитной организации»,— указала кассация.

Судебная коллегия указала на существенные нарушения статей Гражданского кодекса, гарантирующих клиентам право беспрепятственного распоряжения своими средствами. Суд подчеркнул, что блокировка счетов допустима лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, например при наложении ареста или приостановлении операций.

Кассационный суд отметил, что ссылка банка на внутренние правила и положения «антиотмывочного» закона не является достаточным основанием для неограниченной по времени блокировки счета.

«Суды не дали оценки тому, какие конкретные обстоятельства, предусмотренные законом (а не только договором или внутренними правилами), послужили основанием для ограничения права истца и почему для обеспечения безопасности или соблюдения ФЗ-115 требуется именно полная и длительная блокировка доступа, а не иные, более соразмерные меры»,— указано в судебном акте.

В результате решения нижестоящих судов были отменены, и дело было направлено на новое рассмотрение в Геленджикский городской суд с предписанием выяснить, какие конкретно основания имелись у банка для блокировки, и оценить соразмерность принятых банком мер.

Михаил Волкодав