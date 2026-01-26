Рябков обсудил с послом Ирана ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Замглавы МИД России Сергей Рябков встретился с послом Ирана в РФ Каземом Джалали в Москве. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД. Политики обсудили иранскую ядерную программу и «другие актуальные вопросы международной и региональной повестки».

Сергей Рябков

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В конце 2025 года президент США Дональд Трамп пригрозил нанести новые удары по Ирану, если страна начнет восстанавливать свою ядерную программу. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, для урегулирования ситуации Тегеран и Вашингтон должны установить нормы по обогащению урана в исламской республике, сократить арсенал ракет Ирана, определить назначение уже обогащенного урана.

В декабре представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что регулярные отчеты МАГАТЭ обесценивают «подрывные усилия» извне в отношении иранской ядерной программы. По ее словам, Иран соблюдает обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия и свое соглашение о всеобъемлющих гарантиях.

