Уиткофф назвал четыре требования США к Ирану

Администрация США рассчитывает урегулировать ситуацию с Ираном дипломатическим путем, заявил спецпосланник президента Стив Уиткофф. Он перечислил четыре условия для заключения соглашения. Иран должен пойти на компромисс, так как его экономика «находится в крайне тяжелом положении», считает господин Уиткофф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ludovic Marin, Pool Photo / AP Фото: Ludovic Marin, Pool Photo / AP

По словам спецпосланника США, для урегулирования ситуации Тегеран и Вашингтон должны решить следующие проблемы:

установить нормы по обогащению урана в исламской республике;

сократить арсенал ракет Ирана;

определить назначение уже обогащенного урана;

урегулировать ситуацию с прокси Ирана.

По информации Стива Уиткоффа, у Ирана две тонны урана, обогащенные на 3,67-60%. «Мы можем решить эти четыре проблемы дипломатическим путем, и это будет отличным решением. Альтернатива — плохая»,— сказал господин Уиткофф на конференции Израильско-американского совета во Флориде (цитата по The Times of Israel).

С конца декабря в Иране продолжаются протесты, вызванные обвалом национальной валюты и резким ростом цен. Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что США вмешаются в ситуацию, если власти исламской республики будут убивать демонстрантов. Позже он объявил, что убийства в Иране прекратились, но не стал уточнять, отказался ли Вашингтон от военного сценария.

