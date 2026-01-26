Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Ирана в России Казем Джалали

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Посол Ирана в России Казем Джалали

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Современный мир сталкивается с фундаментальной проблемой, которую можно охарактеризовать как опасный переход от «порядка, основанного на правилах» к «логике силы»,— ситуацией, в которой неприкрытая сила фактически заменила нормы международного права, а правовые нормы интерпретируются лишь для укрепления гегемонии господствующих держав. Между тем интервенционистские подходы Соединенных Штатов породили циклы насилия и ослабили национальные структуры, создав почву для возникновения хронической нестабильности и системной анархии.

Когда стратегия «смены режима» становится частью официальных политических доктрин, а трансграничные санкции используются в качестве принудительных инструментов дипломатии, концепция «верховенства права» в международных отношениях серьезно подрывается. В такой обстановке национальная безопасность стран переопределяется не на основе правовых договоров, а на основе геополитических приоритетов западных интервенционистских держав.

Исторический опыт доказал, что отклонение от правопорядка не только не приносит мира, но и ставит под угрозу безопасность всей системы, создавая очаги хаоса.

События начала 2026 года, включая незаконные действия против президента Венесуэлы и организованные террористические акты с целью дестабилизации Ирана (январь 2026 года), являются яркими примерами нарушения Устава ООН и господства логики силы над верховенством права. Эти откровенные проявления «инженерного разрушения» доказывают, что Вашингтон и его союзники уважают национальный суверенитет только до тех пор, пока это служит их гегемонии.

В этот переходный период противостояние между «многосторонним порядком» и «интервенционистским односторонним подходом» удвоило необходимость укрепления стратегического сотрудничества между независимыми государствами. В условиях этого навязанного беспорядка (анархии, подобной джунглям) укрепление политических и оборонных связей между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией является не просто тактическим выбором, а стратегической необходимостью для обеспечения национальной безопасности и региональной стабильности.

Союз Тегерана и Москвы является законным и сдерживающим ответом на систематические попытки Запада маргинализировать независимых игроков и создать кризисные центры в Евразии и Западной Азии.

Цель этого сотрудничества — возвращение к сбалансированному порядку, в котором конфликты разрешаются не угрозами и военными средствами, а принципиальной дипломатией и уважением к сферам влияния и национальной безопасности стран.

Исламская Республика Иран, подчеркивая необходимость перехода к сбалансированному порядку, считает, что устойчивая безопасность может быть достигнута только посредством дипломатии и взаимного уважения к национальной безопасности и сферам влияния государств. В ситуации, когда замена международного права на односторонность и внеправовые интервенции поставила под угрозу глобальную стабильность, углубление стратегического сотрудничества с Российской Федерацией рассматривается как целенаправленная попытка защитить региональную стабильность и противостоять анархическим и хаотическим моделям поведения.