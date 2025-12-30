Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану в случае возобновления ядерной программы

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести новые удары по Ирану, если страна начнет восстанавливать свою ядерную программу. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде.

Американский президент напомнил, что иранская программа обогащения урана была уничтожена после того, как США в июне присоединились к 12-дневной военной операции Израиля с исламской республикой и ударили по нескольким ядерным объектам страны. Однако он сообщил, что ему поступают сведения о том, что Иран пытается восстановить ядерную программу. «Если это так, мы должны их разгромить... Мы разнесем их к чертовой матери»,— сказал господин Трамп на (цитата по Financial Times).

Вместе с тем Израиль настаивает на том, что Иран быстро восстанавливает свой арсенал баллистических ракет, отмечает Financial Times. Ранее телеканал NBC со ссылкой на источник сообщал о намерении Иерусалима снова ударить по Ирану.