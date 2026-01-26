Краснодарский край лидирует по производству российского шампанского

Краснодарский край стал лидером по производству шампанского по итогам 2025 года. Производство игристых вин в России за 2025 год увеличилось на 7,7% — до 19 млн дкл, при этом выпуск коньяка сократился на 13,3% — до 8,374 млн дкл. Об этом сообщает новостной портал пивного рынка Profibeer.

Лидером по объемам производства игристых вин стал Южный федеральный округ, где выпуск увеличился почти на 10% и достиг 12,1 млн дкл. Первое место в округе занял Краснодарский край с показателем 9,45 млн дкл при росте на 6%. Крым произвел почти 1,4 млн дкл, продемонстрировав рост на 30%. Севастополь также преодолел отметку в 1 млн дкл, увеличив объемы на 9,7%.

Самый впечатляющий прирост показала Адыгея — производство выросло на 492% и составило 107 тыс. дкл против 21,7 тыс. дкл в 2024 году. В то же время в Санкт-Петербурге зафиксировано снижение выпуска игристых вин на 4% — до 1,96 млн дкл.

По производству коньяка лидируют Дагестан, Московская область и Ставропольский край. Основной объем — около 3,4 млн дкл — был произведен на Северном Кавказе, однако это на 8% меньше показателей 2024 года. Свыше 1 млн дкл коньяка также выпустили Центральный (1,77 млн дкл), Северо-Западный (1,05 млн дкл) и Южный (1,2 млн дкл) федеральные округа. Среди отдельных территорий высокие показатели продемонстрировали Крым с 1,08 млн дкл и Калининградская область с 1,04 млн дкл.

Алина Зорина