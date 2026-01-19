Запрет на экспорт бензина для производителей могут снять с 1 февраля

Правительство России и профильные ведомства рассматривают возможность снятия запрета на экспорт бензина для производителей с 1 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Об этом же пишет ТАСС. По словам источника «Ъ» в отрасли, окончательное решение о снятии запрета еще не принято. 22 января в Минэнерго состоится совещание по ситуации на рынке, на котором обсудят этот вопрос.

Правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива для всех участников рынка в сентябре 2025 года. Власти стремились предотвратить дефицит и рост цен на внутреннем рынке. В октябре экспорт дизтоплива разрешили для НПЗ. В декабре правительство России продлило временный запрет до 28 февраля.

