В Ростовской области покрытие трасс мобильной связью достигло 99,8%
В 2025 году вдоль федеральных и крупных региональных автомобильных дорог Ростовской области операторы связи ввели в эксплуатацию 31 и модернизировали 25 базовых станций. За счет этого в регионе покрытие дорог мобильной связью составило 99,8%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Качество связи было улучшено вдоль трассы Р-280 «Новороссия». Установленное вдоль этой дороги оборудование позволило обеспечить доступ автомобилистов и жителей близлежащих населенных пунктов к мобильной связи и высокоскоростному интернету с передачей данных до 100 Мбит/с.
Также покрытие было улучшено в северной части региона и в центральных районах области на ключевых участках федеральной магистрали М-4 «Дон».