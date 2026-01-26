Крымский университет получит 200 млн рублей на ремонт общежитий и корпусов

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского получит около 200 млн руб. на модернизацию общежитий и учебных помещений в 2026 году. Финансирование поступит из федерального бюджета и средств от реализации национализированного имущества. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Средства направят на ремонт санузлов, душевых, кухонь, раздевалок и гардеробных во всех общежитиях и учебных корпусах университета. 50 млн руб. из этой суммы выделят на замену стеклопакетов в аудиториях основных корпусов вуза.

«Данный вопрос держим на постоянном контроле и в будущем при появлении дополнительных финансовых средств будем направлять их университету на обновление мебели в аудиториях»,— сообщил Сергей Аксенов.

По словам главы Крыма, КФУ имени В.И. Вернадского является основным высшим учебным заведением республики с богатой историей. «Здесь очень важно организовать учебное и рабочее пространство так, чтобы оно отвечало всем современным требованиям и стандартам»,— подчеркнул он.

Алина Зорина