Глава Ростова попросил не кататься на санках на территории Змиевской балки

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин попросил жителей города воздержаться от катания на санках на территории Змиевкой балки, особенно это касается детей. Глава города в своем Telegram-канале указал, что территория не предназначена для проведения досуга, поскольку здесь германскими оккупантами были расстреляны и умерщвлены иными способами около 27 тыс. человек.

«Убедительно прошу родителей, учителей поговорить на эту тему со своими детьми, учениками. Объясните ребятам, что проводить досуг следует в специально предназначенных для этого местах. А посещение мемориалов с развлекательной целью — это оскорбительное отношение к нашим предкам-Героям, их подвигам»,— отметил господин Скрябин.

Соответствующую информационную работу проводят сотрудники управления образования города и музея памяти жертв фашизма в Змиевской балке. Александр Скрябин добавил, что просьба касается всех памятных мест не только в Ростове, но и повсеместно.

Наталья Белоштейн