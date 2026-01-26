На Дону экстремальные морозы уступят место дождям и гололеду

Последняя неделя января началась с сильных холодов. В понедельник и вторник ночная температура достигнет -27 °C, дневная не превысит -6 °C. Такие прогнозы давал в конце прошлой недели Ростгидромет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко / Коммерсантъ-Сочи Фото: Андрей Куценко / Коммерсантъ-Сочи

По информации синоптиков, со вторника усилится ветер с порывами до 20 м/с, направление изменится с северного на южный, что принесет потепление.

28 января погода резко изменится. Ночью даже на севере региона ожидается не более -15 °C, днем до +2 °C.

Вместе с потеплением в область вернутся мокрый снег, дожди и туманы. Гололедица на дорогах может стать серьезной проблемой. С 28 января столбики термометров поднимутся до +1...+2 °C.

Валентина Любашенко