Три человека пострадали при атаках 50 БПЛА в Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 38 боеприпасов и 50 дронов. В результате были ранены три мирных жителя, разрушения получили десять частных домов и квартира многоквартирного дома (МКД), восемь машин, соцобъект, линия электропередачи и инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Все пострадавшие, среди которых есть ребенок, установлены в Краснояружском округе. Они получили ранения в результате взрыва дрона у частного дома в поселке Красная Яруга. После оказания медпомощи пациентов отправили на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены частный дом, надворная постройка и две машины. Всего за сутки округ подвергся атакам с помощью 27 боеприпасов и пяти БПЛА.

Серьезные разрушения установлены в Шебекинском округе, по которому ударили с применением 26 дронов. В Шебекине пострадал автомобиль, в селе Мешковом — частный дом и соцобъект. Из-за детонации боеприпаса в поселке Шебекинском были повреждены четыре частных дома. В селе Новая Таволжанка в результате попадания боеприпаса и атак БПЛА разрушения получили два частных дома, автомобиль главы поселения, хозпостройка и линия электропередачи. Также горела квартира в МКД.

По данным Вячеслава Гладкова, за прошедшую неделю при обстрелах ВСУ в Шебекинском округе было повреждено 30 домов и квартир, а также десять машин. Восстановили при этом 84 жилых объекта. В Краснояружском округе получены расписки по двум частным домам. К списку разрушений прибавились два жилых помещения и пять автомобилей. Всего с начала СВО в регионе пострадали 51,6 тыс. объектов, восстановлены — 46,8 тыс.

Алина Морозова