За выходные при обстрелах Черноземья один человек погиб и шестеро пострадали

ВСУ за прошедшие выходные атаковали все регионы Черноземья, за исключением Липецкой области. По данным Минобороны, над макрорегионом сбили 235 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена над Белгородской областью — 166. Еще 33 дрона ликвидировали над Курской областью, 31 — над Воронежской, четыре — над Орловской, один — над Тамбовской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего из-за обстрелов макрорегиона один человек погиб и шестеро пострадали — все в Белгородской области. Разрушения получили 22 жилых помещения и 29 транспортных средств. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, по области суммарно выпустили не менее 82 боеприпасов и 264 беспилотника всех типов.

По данным губернатора Курской области Александра Хинштейна, с 9:00 17 января до 7:00 19 января в регионе было сбито 76 БПЛА. Также зафиксировано пять сбросов взрывных устройств с дронов и 68 артиллерийских обстрелов. Пострадавших нет. В селе Большое Солдатское Большесолдатского района горело здание, в деревне Рыжевка Рыльского района была повреждена крыша частного дома.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атак БПЛА на выходных никто не пострадал, разрушений нет. Орловский губернатор Андрей Клычков также заявил об отсутствии последствий украинских ударов. Власти Тамбовской области воздержались от комментариев.

Алина Морозова