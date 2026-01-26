Двое курян пострадали при сбросе взрывного устройства ВСУ

В селе Крупец Рыльского района Курской области ВСУ сбросили взрывное устройство. В результате пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

У 63-летней женщины и 60-летнего мужчины диагностировали контузию. Им оказали необходимую помощь. Разрушения получил частный дом.

Еще один частный дом пострадал в деревне Викторовка того же муниципалитета. Осколки повредили окна здания и газовую трубу.

Всего с 9:00 25 января до 7:00 26 января над Курской областью сбили 24 беспилотника. Также установлены два сброса взрывных устройств и 30 артиллерийских обстрелов.

Алина Морозова