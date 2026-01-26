Свои курорты ближе к телу

Стоимость заграничных туров по итогам 2025 года, по данным Ассоциации туроператоров России, снизилась как минимум на 11%. При этом рост цен на отдых в Краснодарском крае в некоторых сегментах достигал 25%. Участники рынка пояснили «Ъ-Сочи», как удешевление зарубежных путешествий отразится на популярности и стоимости кубанских курортов в 2026 году.

По данным Ассоциации туроператоров России, средняя стоимость заграничных туров по итогам 2025 года снизилась как минимум на 11%. Как отмечают специалисты краснодарской туркомпании «НиКа-М», в 2025 году в сравнении с 2024 годом этот показатель практически не изменился. «Учитывая, что фактическая инфляция в России за этот период составила 15–17%, можно сказать, что зарубежные туры подешевели»,— говорит руководитель компании Дмитрий Саржанов.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», динамика средней стоимости ночи по топ-5 самых востребованных пляжных зарубежных направлений в 2025 году выглядит следующим образом: Турция — 9,4 тыс. руб. (–1%), Таиланд — 8,8 тыс. руб. (+10%), ОАЭ — 20,4 тыс. руб. (+9%, 18,8 тыс. руб.), Абхазия — 5,9 тыс. руб. (+7%), Вьетнам — 5,5 тыс. руб. (+2%).

Как поясняет основатель и генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, путешествия за рубеж стали доступнее для россиян из-за укрепления рубля почти на четверть: если в 2024 году доллар США стоил 100 руб. и выше, то в 2025-м — 78–80 руб.

По информации «Островка», средняя стоимость ночи в Краснодарском крае увеличилась всего на 3% год к году и составила 6 тыс. руб., что сопоставимо или даже ниже динамики по ряду популярных зарубежных направлений.

Алексан Мкртчян уточняет, что в разных сегментах гостиничного бизнеса региона ситуация отличается. Так, на отели уровня «одна-две-три звезды» цены ежегодно растут в пределах инфляции — на 7–10%. Стоимость номера в отелях уровня «четыре-пять звезд» увеличивается и на 15%, и на 20%.

Такая разница в ценовой динамике, по мнению эксперта, связана с дефицитом средств размещения премиального сегмента — в Краснодарском крае не хватает более 500 отелей уровня «четыре-пять звезд». «Строится порядка 60–70 средств размещения. Очевидно, что эту проблему мы в ближайшее время не закроем. На Кубани размещение в премиальном отеле с включением завтрака стоит столько же, сколько в средстве размещения аналогичного уровня в Турции и Египте по системе "ультра все включено". В последнем случае — это и пятиразовое питание, напитки, в том числе премиальные алкогольные, мини-клуб для детей, анимация, спортивные занятия, ежедневное вечернее шоу»,— рассказывает эксперт.

Дмитрий Саржанов отмечает, что, несмотря на такую конкуренцию, запас прочности, а также экономические причины не позволяют кубанским отелям сохранить или снизить стоимость проживания, поэтому удешевления отдыха на отечественных курортах ждать не приходится. «Учитывая, что у нас достаточное количество состоятельных людей, которые не могут выехать за границу, наши отели даже при высокой стоимости размещения пустовать не будут»,— уверен эксперт. По его словам, в Краснодарском крае более конкурентен в этом плане эконом-сегмент, а зарубежные вип-туры выгоднее с точки зрения соотношения цены и наполняемости.

По наблюдениям Дмитрия Саржанова, уровень сервиса на Кубани в средствах размещения развивается, но не быстро. «Зарубежный после пандемии, на мой взгляд, снижается. Нужно и дальше двигаться в лучшую сторону, начинать по-настоящему заботиться о наших людях, тогда и вопросов не возникнет. Есть много положительного опыта, который надо внедрять и углублять»,— считает эксперт.

Последнее, на что смотрят российские отельеры,— стоимость зарубежных туров, говорит Алексан Мкртчян. «Растут затраты бизнеса на бытовую химию, коммунальные услуги и многое другое. В этом году в два раза увеличился туристический налог — с 1 до 2%. Естественно, и цены на проживание в отеле будут расти дальше»,— заключает эксперт.

«Растут затраты бизнеса на бытовую химию, коммунальные услуги и многое другое. В этом году в два раза увеличился туристический налог — с 1 до 2%. Естественно, и цены на проживание в отеле будут расти дальше»

Перераспределения спроса с кубанских курортов в пользу зарубежных участники рынка не ожидают. В «Островке» отмечают, что Краснодарский край остается конкурентоспособным направлением в первую очередь за счет меньших транспортных расходов — для жителей многих регионов поездка возможна на личном автомобиле.

«Семье, допустим, из пяти человек авиабилеты в Турцию, в Египет или Эмираты обойдутся очень дорого. Проще сесть в автомобиль и доехать, предположим, из Курска или Смоленска в Геленджик или Анапу. То есть отель в этом случае обойдется дороже, чем аналогичный зарубежный, но на дороге вы сэкономите»,— поясняет Алексан Мкртчян.

В «Островке» добавляют, что дополнительным преимуществом курортов Краснодарского края остается отсутствие необходимости в загранпаспорте, возможность пользоваться привычными способами оплаты и отсутствие языкового барьера.

«Всего лишь 15%, от силы 17% граждан Российской Федерации имеют возможность выезжать за рубеж. У более чем 80% нет загранпаспортов. Многим не рекомендуют выезжать за границу на работе. Кроме того, ограничения по таким поездкам есть для граждан с задолженностями, например по алиментам. В плане отдыха в России Краснодарский край — самый благодатный регион, где есть и море, и горы, и открыто три аэропорта»,— отмечает Алексан Мкртчян.

Кроме того, эксперт допускает, что весной власти объявят об открытии для купания анапского побережья. «Оттока гостей с курортов Краснодарского края за рубеж в 2026 году точно не будет, а прирост отдыхающих в сравнении с 2025 годом обеспечит возвращение туристов на пляжи Анапы»,— уверен Алексан Мкртчян.

Маргарита Синкевич