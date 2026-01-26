В Горячем Ключе ищут пенсионера, заманивавшего подростков домой

Полиция Горячего Ключа начала розыск пенсионера, который под различными предлогами пытался заманить подростков в свою квартиру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители инициировали проверку после публикаций в социальных сетях о подозрительном поведении пожилого мужчины. По информации очевидцев, незнакомец в возрасте 70–75 лет возле одной из городских бань просил несовершеннолетних проводить его до дома, а затем звал их в свое жилье.

В ОМВД России по Горячему Ключу подтвердили получение жалоб граждан на действия пожилого мужчины. Сотрудники устанавливают все обстоятельства случившегося.

Никита Бесстужев