На Дону для патрулирования лесов приобрели беспилотники за 6 млн рублей

Власти Ростовской области приобрели четыре отечественных беспилотника «Геоскан 801» стоимостью 6 млн руб. для воздушного патрулирования лесных массивов. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по ЮФО Юрий Морозов.

Согласно данным управления лесного хозяйства областного Минприроды, соглашение заключили в июле 2024 года. Ведомство оплатило половину суммы. Изначально дроны должны были поступить до конца 2024 года, но доставку отложили до марта 2025 года из-за трудностей у поставщика. В итоге беспилотники получили и полностью оплатили лишь в мае.

Девять специалистов управления лесного хозяйства регионального Минприроды освоили управление дронами. Им предстоит контролировать леса на четырех участках области. БПЛА планируют применять для разных задач: получения свежих сведений о границах лесополос, обновления кадастровых документов, проведения более точной инвентаризации насаждений, мониторинга состояния лесополос в труднодоступных районах, наблюдения за дикими животными.

Тем не менее эксплуатировать оборудование пока нельзя. «Ограничения на полеты в Ростовской области введены с 2022 года. В связи с этим мы пока не приступили к эксплуатации беспилотных систем. Они находятся на хранении. Ждем и готовы приступить»,— сообщил начальник управления лесного хозяйства регионального Минприроды Владимир Асташов.

По информации господина Морозова, общая площадь лесов в регионе сравнительно мала из-за высокой распаханности — свыше 60%. Область входит в малолесную зону, лесистость территории существенно ниже общероссийских показателей. «Типы лесов в основном выполняют защитные, полезащитные функции, а не эксплуатационные», — объяснил представитель ведомства. Лесной фонд состоит главным образом из защитных насаждений, точные цифры изменяются из-за лесовосстановления.

Валентина Любашенко