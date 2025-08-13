Экс-гендиректора «Гортранса» Сергея Нугаева перевели из СИЗО под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил под домашний арест до 5 сентября бывшего директора ЕМУП «Гортранс» Сергея Нугаева, обвиняемого по п. в. ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нугаев

Фото: Прокуратура Свердловской области Сергей Нугаев

Фото: Прокуратура Свердловской области

Сергей Нугаев был арестован и помещен в СИЗО в середине февраля. По данным «Ъ-Урал», следствие считает, что экс-директор получил 160 тыс. руб. взяткой от директора ООО «Сарс» Евгения Пильникова, чья компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств.

По словам адвоката Никиты Кошакова, Сергей Нугаев вину не признает.

Под следствием находятся и другие руководящие сотрудники ЕМУП «Гортранс». В начале апреля задержали бывшего главного инженера «Гортранса» Андрея Эльзессера, обвиняемого в получении взяткой 750 тыс. руб., в октябре 2023 года задержали инженеров Александра Хабарова и Дмитрия Фурсика. Им троим вменяется ч.5 ст.290 УК РФ.

Артем Путилов